Bakan, başkanların taleplerini dinledi

Bir dizi ziyaret ve inceleme için geldiği Çorum’da Anitta Otel’de yemek yiyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada ilçe belediye başkanları ile de toplantı yapma imkanı buldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak başta olmak üzere ilçe belediye başkanları ile bir toplantı yapan Bakan Karaismailoğlu, onların taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ilçe ve belde belediye başkanları ile istişare toplantısı yapan Bakan Adil Karaismailoğlu’na çeşitli hediyeler de takdim edildi.

(Haber Merkezi)