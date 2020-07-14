Bakan Albayrak'tan bayram öncesi çiftçilere avans müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Güncel 14.07.2020, 13:23
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