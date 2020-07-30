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Bakan Albayrak: "Başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." dedi.

Güncel 30.07.2020, 22:30 30.07.2020, 22:37
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Bakan Albayrak: "Başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var"

Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konut onarımı, tamir, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde, sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik."

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