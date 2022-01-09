Bakan Akar: 'Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira'' dedi.
Güncel 09.01.2022, 00:08
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