Bakan Adil Karaismailoğlu partililerle sohbet etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl, Merkez İlçe, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilat yöneticileriyle biraraya geldi.

Bazı açılış ve incelemeler için geldiği Çorum’da Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı’na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada ilk olarak teşkilat mensuplarıyla toplantı yaptı. AK Parti İl Başkanlığı’nın haftalık İl Yürütme Kurulu Toplantısı’na katılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kongreleri tamamlanan Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları üyeleriyle de biraraya gelerek sohbet etti.

(Haber Merkezi)