BAKAN AÇIKLADI, ÇORUM MAVİ

Çorum ilk doz aşılama oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak düşük riskli iller kategorisinde Mavi renk oldu.

Çorum ilk doz aşılama oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak düşük riskli iller kategorisine girdi.

Sıcak gelişmeyi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, “ARDAHAN, ÇORUM ve MERSİN düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi.” ifadelerine yer verdi.