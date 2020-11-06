Bakan Abdulhamit Gül gençlerle fotoğraf çekindi
Bir dizi ziyaret ve inceleme için ilimize gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cuma Namazı’nı Çorum Belediyesi tarafından Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi Külliyesi yerleşkesi içerisinde inşa edilen ilimizin ikinci dört minareli camisi olan Abdulhamid Han Camii’nde kıldı.
Güncel 06.11.2020, 21:44
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Bakan Gül, beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve diğer yetkililerle birlikte Cuma Namazı’nı eda ettikten sonra buradaki gençlerle hatıra fotoğrafı da çekinmeyi ihmal etmedi.
Bakan Gül ve beraberindeki heyet daha sonra da Hıdırlık’a giderek Kereb-i Gazi ve sahabelerin türbeleri ile Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabrini de ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
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