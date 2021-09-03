Bak Çorumlu tren geçiyor, ama çok çok uzaklardan!

Ankara-Çorum-Samsun YHT projesi, kaplumbağa hızıyla devam ediyor ve etüt-proje aşamasını bir türlü geçemedi, ama Ankara-Sivas YHT hattında seferler bugün başlayacak.

Bu hatta, karşılıklı iki sefer yapılacak. Ankara-Sivas hattında hareket ve varış saatleri 07.20-10.46 ve 17.45-21.41, Sivas-Ankara hattında ise 08.15-11.39 ve 18.50-22.14 olarak açıklandı.

Devlet Demiryolları’nın açıklamasına göre, bu güzergahta Kırıkkale ve Yozgat ara istasyonlarında 2’şer dakikalık duruş öngörülüyor.

(Haber Merkezi)

