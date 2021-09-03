Bak Çorumlu tren geçiyor, ama çok çok uzaklardan!
Çorum, bir asrı aşkın süreden beri “tren” bekliyor, tren düdüğünün özlemini çekiyor. Ve bugün, bu bölgeden tren geçecek, ama Çorum’un çok çok uzağından!..
Güncel 03.09.2021, 23:02
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Ankara-Çorum-Samsun YHT projesi, kaplumbağa hızıyla devam ediyor ve etüt-proje aşamasını bir türlü geçemedi, ama Ankara-Sivas YHT hattında seferler bugün başlayacak.
Bu hatta, karşılıklı iki sefer yapılacak. Ankara-Sivas hattında hareket ve varış saatleri 07.20-10.46 ve 17.45-21.41, Sivas-Ankara hattında ise 08.15-11.39 ve 18.50-22.14 olarak açıklandı.
Devlet Demiryolları’nın açıklamasına göre, bu güzergahta Kırıkkale ve Yozgat ara istasyonlarında 2’şer dakikalık duruş öngörülüyor.
(Haber Merkezi)
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