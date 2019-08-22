Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”

Bahri Güven bu romanını “Kentimizin medar-ı iftiharı, sevilen, sayılan, Yaşayan Efsane doktoru, saygıdeğer büyüğüm” diye ifade ettiği Dr. Rifat Patır’a armağan etti. Kitabın arka kapak yazısında ise, “Bir yazar dostun kaleminden” başlığı altında, yakın arkadaşı, eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’ın imzası var.

1941 Çorum doğumlu olan Bahri Güven’in daha önce yayınlanmış eserleri şunlar: Zakkum Çiçeği, Sevgi Yumağı, Sevgi Yumağı 2, Geri Dönüşü Olmayan Yol, Yaşayan Efsane Dr. Rifat Patır, Ağaoğlu-Köyden İnsan Manzaraları, Bir Kıbrıs ki, Bitmeyen Dostluk, Kasa Soygunu, Çorum’da Yaşanmış İlginç Şakalar. Son kitabı “Selam Olsun Kelebeklere” ise “bir yaşanmışlığın romanı”…

(Taner ŞİMŞEK)