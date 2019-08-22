Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95522
ALTIN
276.434
DOLAR
5.7158
STERLİN
6.9406
EURO
6.3462

Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”

Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi, eğitimci-yazar Bahri Güven’in 10. kitabı “Selam Olsun Kelebeklere” isimli roman Çorum’da Besmat Matbaacılık tarafından yayınlandı. 190 sayfalık kitabın kapak düzenlemesini Turgay Güven, editörlüğünü ise Ayşe Uncu yaptı.

Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”

Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi, eğitimci-yazar Bahri Güven’in 10. kitabı “Selam Olsun Kelebeklere” isimli roman Çorum’da Besmat Matbaacılık tarafından yayınlandı. 190 sayfalık kitabın kapak düzenlemesini Turgay Güven, editörlüğünü ise Ayşe Uncu yaptı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:59
Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”

Bahri Güven bu romanını “Kentimizin medar-ı iftiharı, sevilen, sayılan, Yaşayan Efsane doktoru, saygıdeğer büyüğüm” diye ifade ettiği Dr. Rifat Patır’a armağan etti. Kitabın arka kapak yazısında ise, “Bir yazar dostun kaleminden” başlığı altında, yakın arkadaşı, eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’ın imzası var.

1941 Çorum doğumlu olan Bahri Güven’in daha önce yayınlanmış eserleri şunlar: Zakkum Çiçeği, Sevgi Yumağı, Sevgi Yumağı 2, Geri Dönüşü Olmayan Yol, Yaşayan Efsane Dr. Rifat Patır, Ağaoğlu-Köyden İnsan Manzaraları, Bir Kıbrıs ki, Bitmeyen Dostluk, Kasa Soygunu, Çorum’da Yaşanmış İlginç Şakalar. Son kitabı “Selam Olsun Kelebeklere” ise “bir yaşanmışlığın romanı”…

(Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”
“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”
Ehliyet mutluluğu
Ehliyet mutluluğu
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
Akşam Sefası yarın Çorum’da
Akşam Sefası yarın Çorum’da
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Aslan Başaran toprağa verildi
Aslan Başaran toprağa verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim