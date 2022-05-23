Bahri Güven’in 11. kitabı çıktı 

Bahri Güven, daha önce albüm şeklinde yayınladığı “yaşayan efsane” Dr. Rifat Patır’ın yaşam öyküsünü, “Tıp Yolunda 70 Yıl” isimli kitabında topladı.

Dr. Rifat Patır’la ilgili, 1998’de Mehmet Yolyapar’ın “Bir Eski Zaman Şövalyesi” isimli kitabı çıkmış, bunu Bahri Güven’in 2011’de çıkardığı “Bir Güzel İnsan, Yaşayan Efsane Dr. Rifat Patır” isimli kitabı izlemişti. Albüm, bu konudaki 3. çalışma, yeni kitap ise 4. çalışma oldu. (Taner ŞİMŞEK)

