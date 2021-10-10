Bahri Ertek kabri başında anıldı
Çorum’un yetiştirdiği dünyaca ünlü halkoyunları uzmanı Bahri Ertek, aramızdan ayrılışının 8. yıldönümünde, ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar’daki kabri başında anıldı. Bahri Ertek, 10 Ekim 2013 tarihinde 70 yaşında hayata veda etmişti.
Güncel 10.10.2021, 18:47
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Anma törenine, eşi Dorette Endenburg Ertek, kardeşleri Gülşen ve Fahri Ertek ile diğer bazı aile fertleri, arkadaşı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere sevenleri, Kadeş Halkoyunları Kulübü Başkanı Emine Özten ile genç folklorcular katıldı.
Törende konuşan Mehmet Yolyapar, Çorum’un yetiştirdiği büyük bir değeri çok erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Burada genç folklorcuları görmekten büyük mutluluk duydum. O’nun bayrağını taşıyacakları için teselli buluyorum” dedi.
(Taner ŞİMŞEK)
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