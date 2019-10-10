Bahri Ertek dostları tarafından anıldı

Kızkardeşi Gülşen Ertek, erkek kardeşi Fahri Ertek, kendisi gibi folklor eğitmeni olan eşi Dorotte Ertek başta olmak üzere Çorum Haber Genel Müdürü dostu Mehmet Yolyapar ve diğer arkadaşları Merhum Bahri Ertek’i anmak amacıyla Çorum’da başında bir araya geldi.

Anma etkinliği ilk olarak Bahri Ertek’in Ulumezar’daki kabri başında gerçekleştirildi. Burada toplanan dostları vefatının altıncı yılında Bahri Ertek’in kabrine çiçek bıraktıktan sonra Ulucami İmam hatibi Mustafa Gökmen tarafından Kur’an-ı Kerim ve dua okundu.

Fahri Ertek ağabeyi için düzenlenen törende anmaya katılanlara teşekkür ederken Bahri Ertek için ayrıca Ulucami’de ikindi Namazı öncesinde Mevlit’i Şerif okutuldu.

MEVLİT YEMEĞİ VERİLDİ

Bahri Ertek için mezarı başında yapılan anmanın ardından mevlit yemeği de verildi. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Erdal’ın Yeri Lokantası’nda bir araya gelen Bahri Ertek’in ailesi ve sevenleri yemekte sohbet etti. Yemekte Bahri Ertek ile ilgili anılar paylaşıldı.

(Erkan BAYATLI)