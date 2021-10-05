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Bahri Ertek 10 Ekim Pazar günü anılıyor

Güncel 05.10.2021, 21:51 05.10.2021, 22:17
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Bahri Ertek 10 Ekim Pazar günü anılıyor

Çorum’un yetiştirdiği “efsane” folklorcu, dünyaca ünlü halk oyunları uzmanı Bahri Ertek, aramızdan ayrılışının 8. yıldönümü nedeniyle, 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 13.40’ta Ulumezar’daki kabri başında anılacak. 
Kardeşi Fahri Ertek, Pazar günü, ağabeyi Bahri Ertek’le birlikte, annesi Hafıza ve babası Raif Ertek’i de anacaklarını bildirdi. (Haber Merkezi) 
 

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