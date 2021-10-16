Bahreyn’den Çorum’a iş görüşmesine geldiler

İlk olarak Çorum TSO’da bir toplantı düzenlendi. OKA Çorum Koordinatörü Özgür Yalçın ve Çorum TSO Başkan Vekili Turgut İlgü tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Uzman Emre Ünal tarafından Çorum’un yatırım ortamı, sağlanan destek ve teşvikler, öne çıkan sektörler hakkında bilgi verildi. Toplantıda Bahreyn İşadamları Dernek Başkanı Ahmet Bin Hindi tarafından sunum yapıldı. Sunumda, Bahreyn’de öne çıkan sektörler, ticari fırsatlar ve sağlanan destekler anlatıldı.



Çorum TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Bahreynli iş insanlarının karşılıklı soru ve cevaplarının ardından ziyaretçilerin ilgilendiği sektör firmaları ziyaret edildi. Çorum’ da faaliyet gösteren Armor Isı Transfer, Kemal Öz Gıda, Ganik Şekerleme, Ahlatcı Altın Rafinerisi, Mone Medikal, Fin Kimya, Naturoil ve Velidedeoğlu Kimya işletmeleri ziyaret edildi. Firma ziyaretlerinde işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Pandemi döneminde yaşanan lojistik başta olmak üzere çeşitli sorunların iyileşmesi sürecinde, Bahreyn ve Körfez ülkelerine yapılabilecek ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi konuları görüşüldü.



(Haber Merkezi)

