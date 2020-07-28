Bahçeşehir’e yeni müdür

Meslekte 10 yılını doldurmuş bir eğitimci olarak 52 yılını geride bırakan ülkenin önemli eğitim kurumlarından birinin içinde yer almaktan ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Çorum Bahçeşehir Koleji çatısı altında İlköğretim Müdürü olarak görev alacak olmaktan dolayı kıvanç duyduğunu dile getiren Yasin Haboğlu, “Bahçeşehir markasını Çorum’da yaşatacağız” dedi.

Çorum’da 2016 yılı itibari ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Bahçeşehir Çorum Kampüsü’nün 4 yıldır “Genel Müdürlük” okulu olarak “Merkezi Ortak Programları” ile 21.yüzyılın eğitimini şekillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıklayan Yasin Haboğlu, “Dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde kampüsleri olan; ülkemizin eğitim sistemine yön veren, Türkiye’de 7 bölge 60 il 128 kampüs ile hizmet veren Bahçeşehir Koleji’nin büyüyen organizasyon yapısı içinde, yeniliğe, gelişime ve aydınlık geleceğe yürüyen, fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştirmek amacı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Yücel’in de belirttiği gibi: ‘Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır’ anlayışı ile ‘’Stem+A, Master Junior, Master6,KAREM,METODBOX ve yerli ve milli Uzaktan Eğitim Video Konferans Programı ‘’SMEET’’ üzerinden eğitim öğretim sürecinde vizyonel bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu vizyonu Çorum’da yaşatabilmek ve kaliteli eğitimi her çocuğumuza ulaştırabilmek için elimizden gelen gayreti tüm ekibimizle birlikte gösteriyoruz. Bu sene 8.sınıflarımızın LGS sınavında göstermiş olduğu başarının da yapay zeka tabanlı uyguladığımız platformun etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

LGS’ye yapay zeka ile hazırlanan öğrencilerinin ülke genelinde 23 Türkiye birincisi çıkardığını hatırlatan Yasin Haboğlu, Çorum kampüsünde ise % 0.0 ile % 5.84’lük dilime 34; % 5.85 ile % 13’lük dilime ise 16 öğrencinin girmesinin uygulanan programlar ve sunulan kaliteli eğitimin geri dönüşü olarak gördüklerini vurguladı.

Bahçeşehir öğrencilerinin 8.sınıfta gösterdiği bu başarının Anadolulu Lisesi bünyesinde 12.sınıfa kadar taşımak ve öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesi adına BAU Global eğitim ağının bir parçası olan Bahçeşehir Üniversitesi ile taçlandırmak istediklerini de ifade eden Yasin Haboğlu, “Okulumuz MEB’nin belirtmiş olduğu eğitim öğretim takvimi doğrultusunda 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak şekilde hazır hale getirilmiş; sağlık ve sosyal mesafe tedbirleri en ince detaylarına kadar kurumsal anlamda denetimleri yapılmıştır. En büyük referansımız pandemi süreci boyunca öğrencilerimize sunduğumuz “online hizmet” ile mentor öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimizin öğrenci takip süreci olmuştur. Bu süreçte velilerimizin kurumumuza olan güveni, teveccühü ve desteğinden ötürü ayrıca teşekkür ederim.

2020-2021 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyor; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel, Genel Müdürümüz Özlem Dağ ve Karadeniz Bölge Koordinatörümüz Savaş Boyar’a desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)