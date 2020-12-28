Bahçeşehir’den sanat programı

Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Yasin Haboğlu, sosyalleşmenin en aza indiği bu süreçte, çocukların ve gençlerin psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına alternatif çözüm arayışları içine girdiklerini belirterek, “Sanat Günleri” programı ile bu boşluğu doldurmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğretmenlerin sanat alanındaki yeteneklerini de sergilediklerini vurgulayan Haboğlu, Cumartesi akşamı saat 21.00’de düzenledikleri “canlı performans”ın reytingi yüksek TV programlarına rağmen binin üzerinde izleyiciye ulaştığını, seviyeli programlarla teknolojiyi faydalı kullanma adına büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)