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Bahçeşehir’den hayvan duyarlılığı

Çorum’un gözde okullarından Bahçeşehir Koleji, Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü kapsamında farkındalık oluşturarak bir projeye imza attı.

Bahçeşehir’den hayvan duyarlılığı

Çorum’un gözde okullarından Bahçeşehir Koleji, Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü kapsamında farkındalık oluşturarak bir projeye imza attı.

06 Ekim 2019 Pazar 19:41
Bahçeşehir’den hayvan duyarlılığı

Bahçeşehir Çorum Koleji Lise Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Ortaokul Müdür Yardımcısı Yasin Haboğlu, okul idarecileri ve öğretmenleri 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü kapsamında öğrencilerle birlikte hazırlanan sosyal sorumluluk projesi uyarınca yardıma muhtaç sokak hayvanlarına mama desteği sağlayarak yeni mama alanı yarattı.

Proje ile ilgili bilgi veren Bahçeşehir Çorum Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Yasin Haboğlu, “Bu dünyada yalnız olmadığımızı unutmayalım. Bu dünya hayvanlar sayesinde daha yaşanılabilir bir yer. Hayvanları bir gün değil her gün düşünelim” diyerek projeye destek olan öğretmen ve öğrencilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Daha sonra hazırlanan mama alanları okul civarında çeşitli yerlere yerleştirilerek sokak hayvanlarının yemeleri için içine mama dolduruldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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