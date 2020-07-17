Bahçeşehir’den büyük başarı

Pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrenciler, geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu sınava yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı.

Çorum Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Yasin Haboğlu, yapay zeka tabanlı dijital eğitim platformu Metodbox’la eğitim veren dünyada tek eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji’nin LGS 2020’de 23 öğrencisi ile tüm sorulara doğru yanıt vererek birinci olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeni ile Mart ayından beri uzaktan eğitime devam ettiğini, öğretmenlerin ise bu süreçte öğrencileri hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Yasin Haboğlu, “Öğrencilerimiz uzaktan eğitim derslerine ek olarak; yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox'la sınav sürecine hazırlandılar. Bu başarıda; Kişiye Özgü Öğretim Modeli, STEM+A Eğitimi ve Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi ile yapay zeka tabanlı Metodbox'un birleştirilmesi etkili oldu. Motivasyonun düşmemesi için de, psikososyal takip ve destek verdik. Motivasyon artınca, başarı arttı” dedi.

Türkiye genelinden 23 öğrencilerinin LGS’de tam puan alarak elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını, bu süreçte desteğini esirgemeyen öğretmen ve velilere de teşekkür ettiğini belirten Haboğlu; “23 öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap verdiği bu yılki LGS bize, yüz yüze eğitimde başarıyı getiren eğitim modellerinin yapay zekâ ile buluşmasının ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor. Şimdi tercih dönemine hazırlanıyoruz. Öğrencilerimiz için en sağlıklı tercihi rehber öğretmenlerimiz koordinasyonunda önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini bir kez daha tebrik ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)