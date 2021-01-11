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Bahçeşehir’de “pandemi” teşekkürü

Güncel 11.01.2021, 23:52
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Bahçeşehir’de “pandemi” teşekkürü

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde, pandemi süresince gösterdikleri özveriden dolayı personele teşekkür belgeleri verildi.

Personele belgelerini Bahçeşehir Müdürü Yasin Haboğlu sunarken, Lise Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu da törende hazır bulundu. (Haber Merkezi)

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