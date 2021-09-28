Bahçeşehir’de iklim krizi manifestosu
Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü öğrencileri “İklim Krizi” konusu hakkında farkındalık yaratacak etkinlikler düzenledi.
Güncel 28.09.2021, 20:02
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Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Yasin Haboğlu, “2021-2022 eğitim öğretim yılına iklim krizine dikkat çekerek başladığımız için heyecanlı ve geleceğimiz adına umutluyum. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve bizler geleceğimizi korumakla sorumluyuz. İklim krizi hakkında değişimi başlatmaya, farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü olarak güçlü kadromuz, nitelikli eğitimimizle her daim geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz” dedi.
Haboğlu, eğitim programlarının da bu temada zenginleştirildiğini, öğrencilerin toplumsal bir sorun olan iklim değişikliği ve farkındalığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık temalarının İklim Değişikliği Eğitim Modülüne yüklendiğini belirtti.
(Haber Merkezi)
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