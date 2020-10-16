Bahçeşehir’de herkese açık ücretsiz deneme sınavları

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin yanı sıra tüm okullardan seviyesini öğrenmek isteyen 8. ve 12. sınıf öğrencileri ücretsiz olarak bu sınava girebilecek.

LGS-YKS 2021’e hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri, Bahçeşehir’in deneme sınavında başarılı olurlarsa, SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu için yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. On line sınav, 8. sınıflar için 24 Ekim’de, 12. sınıflar için de 25 Ekim’de yapılacak.

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, dijital eğitimin artık hayatın bir parçası olduğunu belirterek, 8. ve 12. sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ettiklerini söyledi. (Haber Merkezi)