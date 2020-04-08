Bahçeşehir öğrencileri “yüz siperliği” üretiyor

Corona (COVID-19) pandemisi nedeniyle artan hasta sayısı ve sağlık çalışanlarının güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliği üzerine harekete geçen Bahçeşehir Koleji 10 bin yüz siperliğini Türkiye’nin çeşitli illerinde sağlık kuruluşlarına gönderdi.
Atık plastiklerin doğaya verdiği zarara dikkat çeken öğrenciler, atık plastiklerin asetata dönüştürülmesiyle elde edilen dönüştürülmüş maddeyi yaşanan zorlu süreçte sağlık çalışanlarına katkı sağlamak için kullanmaktan mutlu olduklarını belirttiler.
(Haber Merkezi)