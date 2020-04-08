Bahçeşehir öğrencileri “yüz siperliği” üretiyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA tarafından başlatılan projeyle Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.