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Bahçeşehir öğrencileri “yüz siperliği” üretiyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA tarafından başlatılan projeyle Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

Bahçeşehir öğrencileri “yüz siperliği” üretiyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA tarafından başlatılan projeyle Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:30
Bahçeşehir öğrencileri “yüz siperliği” üretiyor

Corona (COVID-19) pandemisi nedeniyle artan hasta sayısı ve sağlık çalışanlarının güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliği üzerine harekete geçen Bahçeşehir Koleji 10 bin yüz siperliğini Türkiye’nin çeşitli illerinde sağlık kuruluşlarına gönderdi.

Atık plastiklerin doğaya verdiği zarara dikkat çeken öğrenciler, atık plastiklerin asetata dönüştürülmesiyle elde edilen dönüştürülmüş maddeyi yaşanan zorlu süreçte sağlık çalışanlarına katkı sağlamak için kullanmaktan mutlu olduklarını belirttiler.

(Haber Merkezi)

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