Bahçeşehir Koleji’nden coşkulu kutlama

Programa Bahçeşehir Koleji Çorum kampüsü Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Hakan Şahindoğan, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Özden Sak, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Kampüs Müdürü Hakan Şahindoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hediyesi olan cumhuriyetin öneminden söz etti. Şahindoğan, Gençleri bu mukaddes emanete daima sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Kutlamalar kapsamında Çorum Bahçeşehir Koleji öğrencileri şiir dinletisi ile Türk milletinin kahraman duruşunu bir kez daha hissettirirken, Cumhuriyet Oratoryosu sunumu ile de velilere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin jimnastik gösterilerinde bulunduğu kutlamada vals gösterisi de salonda büyük alkış topladı. Anaokulu ve ilkokul korosunun keyifli sunumu ile sonlandırılan programda görev alan öğrencilerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışan bir tavır sergilemesi velilerde büyük beğeni ve alkış topladı.(Haber Merkezi) ı aile yardımları kronik hastalarda elektrik tüketim yardımı ve çoklu doğum yardımı alabileceklerini vurguladı.

(Erkan BAYATLI)