Bahçeşehir Koleji’nden 12. sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı
Bahçeşehir Koleji, YKS 2021’e hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için dijital ortamda ve ücretsiz Seviye Tespit Sınavı düzenledi.
Güncel 01.11.2020, 16:45
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Sınav için 6 Kasım’a kadar başvurulabilecek, TYT (Temel Yeterlilik Testi) 7 Kasım’da, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise 8 Kasım’da yapılacak. Sınav sonuçları 10 Kasım’da açıklanacak.
Sınava giren öğrenciler, SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanabilmek için düzenlenecek bireysel sınava da katılma hakkı elde edecekler.
Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm öğrencilerin iyi bir eğitim almasını amaçladıklarını belirterek, ”Dijital eğitim artık hayatımızın bir parçası. Bahçeşehir Koleji olarak bu alandaki 10 yıllık deneyimimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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