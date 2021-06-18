Bahçeşehir Kolejinde çevrimiçi mezuniyet 

Çorum’un gözde okullarından Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen mezuniyet töreninde bir araya geldi.

Çorum Bahçeşehir Koleji’ndeki çevrimiçi törene 8. sınıf öğrencileri ve ortaokul branş öğretmenleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü Yasin Haboğlu, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji & Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel’in konuşmalarıyla devam etti.

Okul Birincisi Efe Öztürk’ün konuşması ve geleneksel hale getirilen mezuniyet kütüğüne isim eklemesi ile devam eden programda 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin bayrak-sancak devir teslimi yaptı. Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu da mezun öğrencilere başarı dileklerini iletip “Liseye hoş geldiniz” diye konuştu.

Dünyanın zor durumunu göz önünde bulundurarak çevrimiçi mezuniyet töreni yaptıklarını belirten Yasin Haboğlu ise konuşmasında: “8. sınıf öğrencilerimizi gururla liseye uğurlarken hepimiz büyük bir heyecan yaşıyoruz. Çevrimiçi ortamda öğrenci ve velilerin mezuniyet heyecanını yaşıyoruz. Tüm çocuklarımıza lise dönemlerinde başarılarla dolu yıllar diliyorum Bu vesileyle bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen velilerimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yolunuz daima evrensel değerlerin ve bilimin ışığında; Atatürk’ün yolu olsun, yolunuz açık olsun” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

