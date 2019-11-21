Bahçeşehir Koleji’nde biyoloji sergisi

Sergi çalışmalarına Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencileri yaptıkları ürünlerle katılarak hücre bölünmesinin evrelerini anlatmaya çalıştılar. Öğrenciler tişörtlere muhtelif boyama ve baskı tekniklerini kullanarak yaptıkları malzemeleri okul koridorlarında teşhir ettiler. Yine Sude Naz Ayancı isimli öğrenci de kendi yaptığı kurabiyelere biyolojik sembolleri işleyerek hem el becerisini hem de biyoloji bilgilerini değişik bir alanda uyguladı.

Sergi açılışına Bahçeşehir Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Hakan Şahindoğan, Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı. (Haber Merkezi)