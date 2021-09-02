Bahçeşehir Koleji’nde açılış heyecanı

Haboğlu, bilimin ve teknolojinin hükmettiği bir dünyada çocuklara kaliteli eğitim imkânı sağlayarak dünya ile rekabet etme kararlılığında olduklarını söyledi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinin tamamıyla eğitim ve öğretime başlayan Bahçeşehir Koleji’nin “Okulum Temiz Sertifikası” hak ederek pandemi ile ilgili tüm önlemlerini aldığını ifade eden Haboğlu, “Pandemi kurulları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeye göre sınıflar ve ortak kullanım alanları her gün dezenfekte edilirken, tuvaletler her teneffüsten sonra temizleniyor. Öğretmen, personel ve öğrencilerin maske takması zorunlu. Aynı zamanda tüm koridorlarda el dezenfektanı bulunmakta.



Okulda çalışan tüm personel 1 ve 2.doz aşılarını yaptırmış durumda. Öğrencilerin ve okula giriş yapan velilerin günlük HES kodu sorguları yapılmakta” dedi.

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü H. Hüseyin Hastaoğlu ise, “Her teneffüsten sonra tuvaletler temizleniyor. Çocuklarımız okullarını çok özledi. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Umarım bu yıl eğitime ara vermeden yüz yüze eğitime devam ederiz. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir model alamaz. Bu yıl farklı okullara çok fazla nakil olmamasının ana nedenlerinden biri de uzaktan eğitim yakın kılarak, metodbox yapay zekâ tabanlı kişiye özgü eğitim platformu olup bunu en iyi şekilde kampüslerimizde uygulamamızdır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz bundan memnun. Kayıtlarda bu başarının meyvesini aldık. Sanattan, spordan ve eğitimden taviz vermeden devam ediyoruz. Başarılarımız her gün devam edecek” ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Yasin Haboğlu, 2021-22 eğitim öğretim yılında okullarında yeni göreve başlayan öğretmenlerine BUEK Başkanı Enver Yücel’in “Hayatım Eğitim” adlı kitabını hediye etti.

Haboğlu, sınıflarını tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerinin dilek ve temennilerini aldı. (Haber Merkezi)

