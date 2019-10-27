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Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği’nde yeni yönetim oluştu

Çorum’un gözde okullarından Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında görev yapacak Okul Aile Birliği’nin seçimli genel kurulu yapıldı.

Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği’nde yeni yönetim oluştu

Çorum’un gözde okullarından Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında görev yapacak Okul Aile Birliği’nin seçimli genel kurulu yapıldı.

27 Ekim 2019 Pazar 22:10
Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği’nde yeni yönetim oluştu

Okul Konferans Salonu’nda önceki gün düzenlenen genel kurula Bahçeşehir Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Hakan Şahindoğan, Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Özden Sak, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Okul Müdürleri Şahindoğan ve Hastaoğlu birer konuşma yaptı. Müdürler konuşmalarında okul eğitim ve öğretim faaliyetlerine yaptıkları katkılardan dolayı Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Özden Sak ve üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra ise öğrenci velileri Ahmet Ölçer ve Seda Çavdar divan üyeliklerine seçildi. Okul Aile Birliği Başkanı Özden Sak da geçen dönem faaliyetlerini slayt eşliğinde anlattı. Yoğun bir tempoda birlik beraberlik içinde İskilip’te doğa yürüyüşü, kermesler düzenlendiğini, Çorum Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile işbirliği içinde fotoğraf sanatının öğrencilere tanıtımının gerçekleştiğini ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Üyük Köyü ilkokuluna öğrencilerine oyuncak ve giyim gibi yardımlar yapıldığını söyleyen Özden Sak ayrıca sinema günleri, milli bayramların kutlanmasına katkı, bahar şenliğine de katkılarını anlattı.

Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını okunarak ibra edildiği genel kurulda daha sonra seçime geçildi. Buna göre Okul Aile Birliği asil üyeliklerine Özden Sak, Gülben Çelebioğlu, , Ahmet Ölçer, Arif Kaya, Zeynep Yarımcı,; yedek üyeliklere Gönül Cerit, Altan Alıcı, Sultan Araç, Seçil Yalçın ve Bahar Temir Tekin seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise asil Esra Ünal, Banu Uysal; yedek Mehtap Ayrancı ile İjlal Demirtaş seçildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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