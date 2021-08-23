Bahçeşehir Koleji eğitim yılına hazır

Çorum’un gözde okullarından olan Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Bahçeşehir Çorum Koleji yönetici, öğretmen ve çalışanları yeni eğitim öğretim yılı öncesinde biraraya gelerek hem stres attı hem de eğitim öğretim yılı öncesi genel kurulunu gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji müdürleri Yasin Haboğlu, Hasan Hüseyin Hastaoğlu olmak üzere tüm idareciler ve eğitim kadrosu ile çalışanlar ilk olarak yeni eğitim öğretim yılında tüm ekiple birlikte düzenlenen kahvaltı etkinliğinde buluştu.

Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinin dile getirildiği kahvaltının ardından ise Çorum Bahçeşehir Koleji Kampüsü olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan tüm idareci ve eğitimciler ile çalışanların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aşılılarını yaptırarak yeni döneme hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

