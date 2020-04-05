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Bahçeşehir Çorum koleji’nde koronavirüs önlemleri alındı

Dünyanın küresel bir sağlık sorunu ile karşı karşıya olduğu bu günlerde ülkemiz genelinde 130 kampüsü olan Bahçeşehir Koleji Okulları, öğrenci, öğretmen ve diğer tüm çalışanlarının sağlıklarını korumak amacıyla önlem almaya devam ediyor.

Bahçeşehir Çorum koleji’nde koronavirüs önlemleri alındı

Dünyanın küresel bir sağlık sorunu ile karşı karşıya olduğu bu günlerde ülkemiz genelinde 130 kampüsü olan Bahçeşehir Koleji Okulları, öğrenci, öğretmen ve diğer tüm çalışanlarının sağlıklarını korumak amacıyla önlem almaya devam ediyor.

05 Nisan 2020 Pazar 17:55
Bahçeşehir Çorum koleji’nde koronavirüs önlemleri alındı

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, okulun fiziki, temizlik ve hijyen durumu ile ilgili önemli tedbirler aldıklarını belirtti.

rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte sürecine ek olarak nano gümüş iyon teknolojisi ile okulun bütün birimlerinin dezenfekte edildiğini, ayrıca okulun muhtelif yerlerine el dezenfekte aparatları konularak çalışanlarının sürekli hijyen kurallarına uymalarının sağlandığını söyledi.

Bahçeşehir’de uzaktan eğitimin devam ettiğini de hatırlatan Hasan Hüseyin Hastaoğlu, yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu “Mtodbox” uygulaması ile öğrencilere uygulanan öğretim çalışmaları yanında; öğretmen ve velilere de online eğitimler verildiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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