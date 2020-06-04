Son Dakika

Bahçeşehir anaokulunda “yüz yüze eğitim” başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesi çerçevesinde, Bahçeşehir Koleji’nin veli talebi alınan anaokulları da yüz yüze eğitime geçmek üzere kapılarını açtı. Türkiye genelindeki anaokullarında toplam 500’ü aşkın öğrenci, pandemi nedeniyle alınan geniş çaplı önlemlerle eğitime başladı.

Güncel 04.06.2020, 00:48 04.06.2020, 00:50
27
Bahçeşehir anaokulunda “yüz yüze eğitim” başladı

Yüz yüze eğitim için okullarına gitmeyecek öğrenciler için online dersler devam edecek. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Yeni normalde kampüste yaşam konusunda da örnek olacağız.” dedi.

Özlem Dağ, “Bu dönemde önlem amacıyla servis kullanmıyoruz. Öğrencilerimizi velilerimiz getirecek. Küçük çocuklara maske takılması tavsiye edilmiyor ancak velilerimiz, diğer misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımız sürekli olarak maske takacak.” İfadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

#Bahçeşehir Koleji
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 04 Haziran 2020
İmsak 03:09
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:13
Yatsı 21:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@