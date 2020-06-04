Bahçeşehir anaokulunda “yüz yüze eğitim” başladı

Yüz yüze eğitim için okullarına gitmeyecek öğrenciler için online dersler devam edecek. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Yeni normalde kampüste yaşam konusunda da örnek olacağız.” dedi.

Özlem Dağ, “Bu dönemde önlem amacıyla servis kullanmıyoruz. Öğrencilerimizi velilerimiz getirecek. Küçük çocuklara maske takılması tavsiye edilmiyor ancak velilerimiz, diğer misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımız sürekli olarak maske takacak.” İfadesini kullandı.

(Haber Merkezi)