Bahçeşehir anaokulunda “yüz yüze eğitim” başladı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesi çerçevesinde, Bahçeşehir Koleji’nin veli talebi alınan anaokulları da yüz yüze eğitime geçmek üzere kapılarını açtı. Türkiye genelindeki anaokullarında toplam 500’ü aşkın öğrenci, pandemi nedeniyle alınan geniş çaplı önlemlerle eğitime başladı.
Güncel 04.06.2020, 00:48 04.06.2020, 00:50
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Yüz yüze eğitim için okullarına gitmeyecek öğrenciler için online dersler devam edecek. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Yeni normalde kampüste yaşam konusunda da örnek olacağız.” dedi.
Özlem Dağ, “Bu dönemde önlem amacıyla servis kullanmıyoruz. Öğrencilerimizi velilerimiz getirecek. Küçük çocuklara maske takılması tavsiye edilmiyor ancak velilerimiz, diğer misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımız sürekli olarak maske takacak.” İfadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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