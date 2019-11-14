Bahçeli’ye yönelik “trol saldırısına” tepki gösterdi

“Atatürk düşmanlığıyla- Devlet Bahçeli” isminin yan yana getirilmesinin sıradan bir alçaklık olmadığını kaydeden Onan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Burada, dillerindeki ve yüreklerindeki zehri trol perdesinin ardına gizlenerek akıtan bu kişiler ahlak yoksunu, zayıf karakterli ve kaypak kişilerdir.

Sayın Genel Başkanımıza yönelik haksız itham ve isnatların aslını astarını araştırıp öğrenme ihtiyacı duymayan bazı ucuz fırsatçılarla aklı evveller de iftiracı güruhun peşine takılmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın milli bayramlarda ve 10 Kasım günlerinde üzerine düşen tüm vazifeleri bugüne kadar yerine getirmiş ve bu günlere dair yaptığı tüm açıklamalar partimizin resmi internet sitesinde mevcuttur.

Liderimizin aziz Atatürk’e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi ve harcı değildir. Sayın Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartışılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur.

Sayın Genel Başkanımız ve liderlik ettiği Milliyetçi-Ülkücü Hareket için Atatürk; sadece Cumhuriyetimizin kurucusu değil, aynı zamanda devletin bekasını ve milletini bütünlüğünü temsil eden çelikten iradenin sembolü, Türklüğün varlık azminin ilham ve kudret kaynağıdır.” (Haber Merkezi)