Bahçelievler’e kültür merkezi

Şehrin değişik bölgelerinde yer alan 7 kültür merkezi ile kadınlar ve gençler başta olmak üzere her yaştan Çorum halkına hizmet veren kültür merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor. Melikgazi Kültür Merkezi, 25 Haziran Cuma günü açılacak.

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz hafta Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi’ni hizmete sunmuştu. Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Melikgazi Kültür Merkezi’nin hizmete girmesi ile birlikte şehirdeki kültür merkezi sayısı 8’e yükselmiş olacak.



(Haber Merkezi)

