“Bahçelievler’e hizmetlerimiz artarak devam edecek”

2020 yılı içerisinde Bahçelievler Mahallesine yapılan çalışmalarla ilgili Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe ile istişarelerde bulunan Başkan Aşgın, Bahçelievler’in Çorum’un güzide mahallelerinden biri olduğunu ve Bahçelievler’e önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti.

“2019-2020 sezonunda muhtarlarımızla çok güzel işler başardık” diyen Başkan Aşgın, bundan sonraki süreçte daha güzel hizmetleri yine istişareyle yapacaklarını kaydetti. Aşgın, “Benim en çok sevindiğim yerlerden biri Afetevler’e yapmış olduğumuz asfalt oldu. Adeta unutulmuş, kıyıda köşede kalmış bir yeri tekrar şehre bağlamış olduk. Nadık’ın tepelerinden Barışkent’in yollarına kadar, kenardan başlayarak özellikle İpeklievler 2. Cadde ve 3. Caddede eskilerin tabiriyle NATO yolları gibi yollar yaptık. Bu sezon içerisinde imkânlarımızı en üst düzeyde kullandık. Bundan sonra da imkânlarımızı daha güzellerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin çalışmaları yaparken muhtarların desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Muhtarlarımızın sorunlara vakıf olması ve bunları bize iletmesi çok önemli. Bu anlamda Bahçelievler Mahallemiz de diğer mahallelerimiz gibi çok şanslı.” şeklinde konuştu.

“ŞENYURT VE BAHÇELİEVLER 1. CADDEYE ÖNCELİK VERECEĞİZ”

Mahallenin en işlek ve en önemli yerlerinden olan Şenyurt Caddesi ve Bahçelievler 1. Cadde’nin yıllardır ihmal edildiğini ve sezonun başlamasıyla birlikte de hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bahçelievler 1. Cadde ve Şenyurt Caddesi bizim öncelik verdiğimiz caddeler. 2021 yılında yapacağımız planlamada buralara öncelik vereceğiz. Merkezi bir yer olduğu için çalışmalar biraz zor oluyor. Bu çalışmalar sırasında hemşerilerimizin sabrı gerekiyor. Bu caddelerdeki çalışmalarımızı hemşerilerimize yakışır bir şekilde yapacağız.” dedi.

MUHTAR KIZILTEPE: “2020’DE GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Bahçelievler Muhtarı Hasan Kızıltepe, Başkan Aşgın ve ekibinin rutin bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretlerin anlamlı olduğunu ifade ederek, “Yapmış olduğunuz hizmetler gerçekten çok değerli. Eksiklerimiz tabiî ki var ama bir sonraki sezonda bunları da tamamlayacağımızdan şüphem yok. Ben mahalleme yapılan hizmetten çok mutluyum. 2020 yılında sizinle güzel bir çalışma yaptık. Tüm çalışmaları sonuna kadar kontrol ettiniz ve yapılan tüm çalışmalar da çok yakıştı mahallemize. Mahalle sakinlerim ve şahsım adıma çok teşekkür ederim.” diye konuştu. (Haber Merkezi)