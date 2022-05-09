Bahçelievler’de icatlar ve mucitler sergisi
Bahçelievler İlkokulu’nda “4/C Sınıfı Bilimin İzinde: İcatlar ve Mucitler” sergisi açıldı.
Güncel 09.05.2022, 19:48
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Sergi hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Elif Bahçeci, öncelikle Hayat Bilgisi dersi kapsamında yaşamı kolaylaştıran icatların ele alındığını, bu anlamda her bir öğrencinin farklı bir icadı kim tarafından hangi ihtiyacın giderilmesi için ortaya çıkardığı gibi konularda arkadaşlarına sunum yaptığını ifade etti. (Haber Merkezi)
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