Bahçelievler öğrencileri gazeteciliği öğreniyor

Sınıf Öğretmeni Elif Bahçeci, geçtiğimiz yıl sınıf ve şube isminden esinlenerek “İkice Haber” ismini verdikleri gazetenin her eğitim dönemi sonunda çıkarıldığını belirterek, öğrencilerin derslere karşı olumlu tutum geliştirmelerine önemli katkılar sunan sınıf gazetesinin aynı zamanda öykü, şiir ve resim gibi alanlarda yetenekli öğrencilerin kendilerini ifade edebilme olanağı sağladığını söyledi.

Bir sınıf gazetesi ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişimi ile medya okuryazarlıklarının artırılmasının da amaçlandığını ifade eden Bahçeci, A3 boyutlarında basımını gerçekleştirdikleri gazetenin öğrenciler için ileride sınıf içi etkinliklerini anımsayacakları güzel bir hatıra olacağını sözlerine ekledi.



(Haber Merkezi)

