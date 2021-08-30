Bahçelievler Mahallesi’nde içmesuyu hatları yenileniyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi, Bahçelievler 1. Cadde ve Şenyurt 9. Sokak’ta devam eden içme suyu boru hattının yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve teknik heyetten bilgi aldı.

“Çorum’umuzun her bir bölgesinde hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet ulaştırmak için ekiplerimiz arı gibi çalışıyor” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şenyurt 9. Sokakta başlatılan içmesuyu yenileme çalışmamızı yerinde inceledik. Ekiplerimiz Şenyurt Caddesi ve Bahçelievler 1. Caddeyi de içine alan çalışmamızın ilk ayağını buradan başlattı. Bu cadde ve zamanla ömrünü tamamlamış asbestli boruları yeni teknoloji olan polietilen borular ile değiştiriyoruz. Toplamda 765 metre uzunluğa sahip içmesuyu yenileme hattı çalışmamızda 280’lik ve 110’luk polietilen borular kullanılacak. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladığında bu bölgelerimizin içmesuyu hattı yenilenmiş olacak” dedi ve ilk günkü aşkla daha kaliteli hizmet için çalışamaya devam edeceklerini vurguladı.

(Haber Merkezi)

