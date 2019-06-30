Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96485
ALTIN
262.496
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.2076
EURO
6.5832

Bahçelievler KKSM'den yıl sonu gösterisi

Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri yıl sonu gösterisi düzenledi.

Bahçelievler KKSM'den yıl sonu gösterisi

Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri yıl sonu gösterisi düzenledi.

30 Haziran 2019 Pazar 13:33
Bahçelievler KKSM'den yıl sonu gösterisi

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşen yıl sonu gösterisine Kadın Kültür Merkezleri Genel Koordinatörü Nuran Hakyemez, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Spor Öğretmeni Esin İlgü ve kursiyerlerinden oluşan ekip zumba dansı ve Genç Osman Oyunu sergiledi. Daha sonra İşaret Dili Kursu öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekip İzmir Marşı'nı işaret diliyle söylediler. Günün anlam ve önemine binaen okunan şiirler programda duygu dolu anlar yaşatırken Çocuk Oyun Odası Sınıfının sergilediği yöremize ait halk oyunları gösterisi programa renk kattı. Renkli görüntülere sahne olan yıl sonu etkinliği son olarak Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi kursiyerlerinin görüşlerinin alındığı slayt gösterisiyle son buldu.

Program sonunda merkezde eğitim veren öğretmenlere hediye takdim edildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Sadece esnaf için yeni destek paketi yapılmalı”
“Sadece esnaf için yeni destek paketi yapılmalı”
Ayakkabı tamircileri çırak bulamamaktan şikayetçi
Ayakkabı tamircileri çırak bulamamaktan şikayetçi
Asma Tepe yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu
Asma Tepe yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu
Akaryakıt tankerleri çarpıştı: 1 yaralı
Akaryakıt tankerleri çarpıştı: 1 yaralı
Eşini kızının gözleri önünde öldürdü
Eşini kızının gözleri önünde öldürdü
Kayıp Doğukan bulunup ailesine teslim edildi
Kayıp Doğukan bulunup ailesine teslim edildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim