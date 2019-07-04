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Bahçelievler KKSM'den renkli gösteri

Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri yıl sonu gösterisi düzenledi.

Bahçelievler KKSM'den renkli gösteri

Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri yıl sonu gösterisi düzenledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:44
Bahçelievler KKSM'den renkli gösteri

Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşen yıl sonu gösterisine Kadın Kültür Merkezleri Genel Koordinatörü Nuran Hakyemez, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Spor Öğretmeni Esin İlgü ve kursiyerlerinden oluşan ekip zumba dansı ve Genç Osman Oyunu sergiledi. Daha sonra İşaret Dili Kursu öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekip İzmir Marşı'nı işaret diliyle söylediler.

Günün anlam ve önemine binaen okunan şiirler programda duygu dolu anlar yaşatırken Çocuk Oyun Odası Sınıfının sergilediği yöremize ait halk oyunları gösterisi programa renk kattı. Renkli görüntülere sahne olan yıl sonu etkinliği son olarak Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi kursiyerlerinin görüşlerinin alındığı slayt gösterisiyle son buldu.

Program sonunda merkezde eğitim veren öğretmenlere hediye takdim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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