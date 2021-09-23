“Bahçelievler Karakolu 2022’de yeni yerinde olacak”

Bahabey Caddesi Yeşil Fırın karşısı ara sokakta bir binada hizmet veren, Çorumluların da yoğun şikayetlerine neden olan Bahçelievler Polis Merkezi, Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde atıl şekilde bulunan eski jandarma lojmanına taşınacak.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, katıldığı radyo programında açıklamalarda bulunmuş, eski karakolun karşısında, Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan askeri lojmanların Emniyet Müdürlüğüne devrinin tamamlandığını açıklamıştı. 2 bin metrekarelik bu alana polis karakolu ve kadına şiddetle mücadele merkezi kurulacağını açıklayan Ceylan, vatandaşların eskiden olduğu gibi Bahçelievler Polis Karakolu’na kolayca ulaşabileceğini bildirmişti.

Bahçelievler Polis Merkezi’nin taşınacağı askeri lojmanlar alanında açıklamalarda bulunan Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, karakolun 2022 yılında mahallesine taşınmış olacağını söyledi.

Detayların henüz netleşmediğini dile getiren Kaşar, “Mevcut lojmanlar tadilat mı yapılacak yoksa yıkılıp yeniden mi yapılacak o konuda netleşen bir bilgi yok. Sayın Valimiz, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan, Emniyet Müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir de mahalle olarak bir ricamız var, eğer prosedürler uygunsa Bahçelievler Polis Merkezi isminin Yavruturna Polis Merkezi olarak değiştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

