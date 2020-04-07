Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılmaya başlandı

Çorum’un en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun bulunduğu 18 derslikli eski binasının deprem konusunda risk taşıması dolayısıyla yıkılma çalışmalarına başlandı.