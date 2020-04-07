Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
94626
ALTIN
358.599
DOLAR
6.7555
STERLİN
8.3522
EURO
7.3734

Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılmaya başlandı

Çorum’un en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun bulunduğu 18 derslikli eski binasının deprem konusunda risk taşıması dolayısıyla yıkılma çalışmalarına başlandı.

Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılmaya başlandı

Çorum’un en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun bulunduğu 18 derslikli eski binasının deprem konusunda risk taşıması dolayısıyla yıkılma çalışmalarına başlandı.

07 Nisan 2020 Salı 14:27
Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca illerdeki okullara yönelik yaptırılan depreme dayanıklılık testler sonrası, 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından illerdeki bu çalışmalarını hızlandıran bakanlık, depreme dayanıklılık testleri tamamlanan ve dayanıklılığı yeterli görülmeyen bazı okullarla ilgili yıkım kararı alındı.

Bu kapsamda Çorum’daki Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet veren Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun da yıkılması kararlaştırıldı. Boşaltılan 18 derslikli bloğun  yıkımına başlandı.

(Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam
Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam
Belediye personel alacak
Belediye personel alacak
Kapalı işyerlerine elektrik faturası uyarısı!
Kapalı işyerlerine elektrik faturası uyarısı!
Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
1 MİLYON 510 BİN
1 MİLYON 510 BİN
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim