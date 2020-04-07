Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca illerdeki okullara yönelik yaptırılan depreme dayanıklılık testler sonrası, 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından illerdeki bu çalışmalarını hızlandıran bakanlık, depreme dayanıklılık testleri tamamlanan ve dayanıklılığı yeterli görülmeyen bazı okullarla ilgili yıkım kararı alındı.
Bu kapsamda Çorum’daki Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet veren Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun da yıkılması kararlaştırıldı. Boşaltılan 18 derslikli bloğun yıkımına başlandı.
(Yusuf ÇINAR)