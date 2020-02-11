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Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılacak

Çorum’un en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun bulunduğu 18 derslikli eski binasının deprem konusunda risk taşıması dolayısıyla yıkılması kararlaştırıldı.

Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılacak

Çorum’un en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun bulunduğu 18 derslikli eski binasının deprem konusunda risk taşıması dolayısıyla yıkılması kararlaştırıldı.

11 Şubat 2020 Salı 00:07
Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nca illerdeki okullara yönelik yaptırılan depreme dayanıklılık testleri devam ediyor. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından illerdeki bu çalışmalarını hızlandıran bakanlık, depreme dayanıklılık testleri tamamlanan ve dayanıklılığı yeterli görülmeyen bazı okullarla ilgili kararları hızlandırdı.

Bu kapsamda Çorum’daki Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet veren Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun da yıkılması kararlaştırıldı. Boşaltılan 18 derslikli bloğun en kısa sürede yıkılarak yerine daha modern ve ihtiyaçlara cevap veren yeni blok yapılacağı öğrenildi.

Bu blokta eğitim gören öğrencilerin de B bloktaki dersliklerde eğitimlerine devam edeceği, anasınıfı öğrencilerinin ise aynı mahalledeki Çiğdem Anaokulu’nda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Bu arada kent merkezindeki iki okulda daha aynı uygulamanın yapılacağı kaydedildi. (Yusuf ÇINAR)

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