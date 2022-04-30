Bahçelievler İlkokulu’nda icatlar ve mucitler sergisi

Sergi hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Elif Bahçeci, öncelikle Hayat Bilgisi dersi kapsamında yaşamı kolaylaştıran icatların ele alındığını, bu anlamda her bir öğrencinin farklı bir icadı kim tarafından hangi ihtiyacın giderilmesi için ortaya çıkardığı gibi konularda arkadaşlarına sunum yaptığını ifade etti. Sonrasında ise bu noktada ortaya çıkan güzel çalışmaların daha da geliştirilerek okuldaki diğer öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik bir proje sergisi fikrine dönüştürüldüğünü belirten Bahçeci, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencilerine ve sergiyi ziyaret eden katılımcılara teşekkür etti.

Telefondan çamaşır makinesine, görme engelliler için geliştirilen Braille alfabesinden cırt cırt banta kadar pek çok icadın ele alındığı sergiye yoğun katılım gerçekleşti.

(Haber Merkezi)