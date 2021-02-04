Bahçelievler İlkokulu yapım işi ihale edildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut eğitim yapıları ile ilgili ülkemiz genelinde yapılan deprem dayanıklılık çalışmaları kapsamında, Çorum merkezde bulunan Bahçelievler İlkokulunun yıkılıp yeniden inşa edilmesi kararlaştırılmıştı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2020 yılı Temel Eğitim Yatırım Programına alınan Bahçelievler İlkokulu mevcut binası 2020 yılı Mayıs ayında yıkımı yapılmış olup, yerine 20 derslikli 5 kattan oluşan (Bodrum, Zemin ve 3 adet Normal Kat) 2 adet atölye, 1 adet laboratuvar ve 1 adet destek eğitim odası yapılacağı ve taban alanı 945 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 3968 m2 olarak inşa edileceği belirtildi.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Merkez Bahçelievler İlkokulu yeni bina yapımı işi ihalesi 01 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplam 40 adet firma dosya satın almış ve ihaleye 25 adet teklif verilmiştir. Yapılacak inceleme ve değerlendirme sonunda en avantajlı teklifi veren yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır. İhale süreçleri dikkate alındığında itiraz olmadığı takdirde Mart ayı içerisinde sözleşme imzalanarak temel atılması planlanmaktadır. İşin süresi 360 gün olup, 2021-2022 yılı ikinci yarısına yetiştirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)