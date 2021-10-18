Bahçelievler İlkokulu öğrencileri parkta kitap okudu
Bahçelievler İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Elif Bahçeci rehberliğinde Yunus Emre Parkı’nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiler.
Güncel 18.10.2021, 01:48
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Elif Bahçeci, dört yıldır sürdürdükleri “Kumbaradan Kitaba” projesi kapsamında harçlıklarından biriktirdikleri paralarla oluşturdukları zengin sınıf kütüphanesinden istedikleri kitapları seçen öğrencileri ile birlikte açık havada keyifli bir okuma deneyimi yaşadıklarını ifade etti. Bahçeci ayrıca, okul dışında ve görünürlüğü yüksek yerlerde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler ile gerek öğrencilerin ve gerekse diğer toplum kesimlerinin kitap okumaya teşvik edilmesi, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulmasının da amaçlandığını belirtti.
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