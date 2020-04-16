Bahçelievler İlkokulu eski binası yıkıldı

Deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen okulların yıkımına başlandı. Çorum’un en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan Bahçelievler İlkokulu’nun 18 derslikli eski binası da deprem riski taşıdığı için yıkıldı.