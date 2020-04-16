Bahçelievler İlkokulu eski binası yıkıldı

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından illerdeki çalışmalarını hızlandıran bakanlık, depreme dayanıklılık testleri tamamlanan ve dayanıklılığı yeterli görülmeyen bazı okullarla ilgili yapılan çalışmalarda, Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet veren Çorum’un köklü eğitim kurumlarından Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun da yıkılmasını kararlaştırdı. Boşaltılan 18 derslikli bloğun yıkımı tamamlanarak, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Yıkım işlemini üstlenen firma, çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.
(Yusuf ÇINAR)