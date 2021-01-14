Bahçelievler İlkokulu 1 Şubat’ta ihale ediliyor

Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığının mevcut eğitim yapıları ile ilgili ülke genelinde yapılan deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında, Çorum’da da Bahçelievler İlkokulu binasının yıkılarak yerine yeniden yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.



Yaptıkları girişimler neticesinde Bahçelievler İlkokulu’nun 2020 yılı Temel Eğitim Yatırım Programına alındığını kaydeden Milletvekili Ceylan, Çorum’a uzun yıllar hizmet veren mevcut binanın 2020 yılı mayıs ayı içerisinde yıkımı yapıldığını dile getirdi.

Yıkılan binanın yerine 20 derslikli 5 kattan oluşan (Bodrum, Zemin ve 3 adet Normal Kat) 2 adet atölye, 1 adet laboratuvar ve 1 adet destek eğitim odası bulunan yeni bir binanın yapılacağını söyleyen Milletvekili Ceylan, yeni binanın taban alanının 945 m2 olmak üzere toplam inşaat alanının ise 3 bin 968 m2 olarak inşa edileceğini vurguladı.

Ceylan, Merkez Bahçelievler İlkokulu yeni binasının yapımı için 1 Şubat 2021 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından ihale edileceğini açıkladı. İşin süresinin 360 gün olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, son derece modern bir görünüme sahip olacak binanın 2021-2022 yılı ikinci yarısına yetiştirilmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

