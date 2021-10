Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencileri Romanya yolcusu

Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği Erasmus + ve Stratejik Ortaklıklar kapsamında yürütülen “How to make schools more attractive and creative” (Okulları daha çekici ve daha yaratıcı hale nasıl getirebiliriz?) başlıklı proje kapsamında 10-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Romanya hareketliliğine katılacak.

Hareketliliğe İngilizce öğretmenleri Esen Demirbaş , Özgül Öztürk Gökkaya ve okul öğrencileri katılacaklar.

Proje Yasal Temsilcisi ve Okul Müdürü Murat Öncül, öğrencilerin ilk başta büyük hevesle geldikleri okullarda bir süre sonra aynı motivasyonun devam etmemesinin sadece Türkiye’deki okulların problemi olmadığını, Avrupa’da da farklı okullarda karşılaşılan bir sorun teşkil ettiğini ve amaçlarının bu konuda çeşitli faaliyetler yaparak farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Okulları daha çekici hale nasıl getirebiliriz, diyerek farklı ülkelerden oluşan ortakları ile (Polonya, Ispanya, Yunanistan ve Romanya) fikir paylaşımı yapacaklarını ekledi.

2019 yılı Eylül ayında başlayan proje 2022 Ağustos ayına kadar sürecek. Proje kapsamında proje içeriğinde bulunan etkinlikler ev sahibi okulda gerçekleştirilecek, ayrıca ülkenin tarihi ve kültürel yerlerine ziyarette bulunulacak.

