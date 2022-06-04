Bahcedeki çöpleri yakmak isterken ağacı yakacaktı
Çorum’da bahçesinde topladığı çöpleri yakan yaşlı kadın yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.
Güncel 04.06.2022, 00:59 04.06.2022, 01:07
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Bahçelievler Mahallesi Park Sokak’ta 4 katlı bir binada yaşayan yaşlı kadın bahçede bulunan çöpleri toplayarak yaktı.
Yanan çöplerden yükselen alevlerin bahçede bulunan ağaca sıçraması üzerinde ateşi söndürmek isteyen yaşlı kadın başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
İhbarı alarak belirtilen adrese gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bahçedeki ağaç zarar görmeden yangın söndürüldü.
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