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Bahçe duvarına çarparak durabildi

Çorum'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Güncel 25.10.2020, 19:31
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Bahçe duvarına çarparak durabildi

Ankara yolu üzeri İl Özel İdare binası civarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce çöp konteynırına ardından bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü hafif bir şekilde yaralanırken araçta ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(Haber Merkezi)

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